Jaarrekening van AGB, stad en OCMW op de agenda Genkse gemeenteraad

Nog zullen de raadsleden zich buigen over voetgangersoversteekplaatsen in Torenlaan en Hoevenzavellaan en over het aanstellen van een ontwerpteam voor de versterking van Kattevennen als toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen.

Tijdens de bijkomende agendapunten zal Gaby Colebunder (pvda) vragen stellen over het station in Genk en Rina Simons (Vooruit) over de stationsomgeving en energie-armoede. Cansu Pinarci (cd&v) wil meer weten over de structuurvisie van de Klaverberg en Yasin Kilic (Vooruit) over verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. Geert Reyskens (N-VA) neemt de Bosdel nog eens op de korrel terwijl zijn partijgenoot Laura Olaerts het zal hebben over de Week van de bij. (CN)