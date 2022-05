Monsieur Oscar and the Wolf Max Colombie: “Buiten de manier waarop ik spaghetti eet, verbindt niks mij met Vlaanderen”

Max Colombie: “Er is voor iedereen een manier om zichzelf te kunnen zijn. En dat hoeft echt niet in een soort artistieke expressie te zitten” — © Karmen Ayvazyan

De woorden ‘raar’ en ‘normaal’ vindt hij overbodig. En op een paspoort hoeft voor hem niks meer over gender te staan. Max Colombie, de Vlaamse wereldburger die muziek maakt als Oscar and the Wolf. Onlangs nog in Los Angeles, binnenkort in Turkije. Nu even het gezicht van een Zalando-campagne. “Mocht iedereen er hetzelfde uitzien, zou het woord flamboyant niet meer bestaan.”