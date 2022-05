CEO Brussels Airport: “Wordt drukke zomer, maar ik verwacht geen chaos”

Feist verwacht dat de luchthaven tijdens de zomermaanden zal draaien op 80 à 85 procent van het activiteitenniveau van 2019, voor corona. “Zeker eind juni, begin juli zullen er zeer drukke dagen zijn”, verwacht Feist.

Op de luchthaven wordt er volop aangeworven om de verwachte drukte aan te kunnen. Enkele weken geleden werd een campagne gelanceerd om 1.200 vacatures in te vullen, daarvan is intussen nagenoeg de helft ingevuld. “Dat is een belangrijke stap in de goede richting”, zei Feist. “Op dit moment verwacht ik geen ramp” tijdens de zomer. Al gaf hij ook wel mee dat bijvoorbeeld het vinden van genoeg bagagisten om de vliegtuigen te laden en te lossen een “belangrijk aandachtspunt” is.

Op de Amsterdamse luchthaven Schiphol leidden personeelstekorten onlangs tot problemen, waarbij aan luchtvaartmaatschappijen gevraagd werd om vluchten te annuleren.