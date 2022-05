Ferm Voeren brengt Oekraïense vrouwen samen in ongedwongen sfeer

Voeren

In het Dorpshuis in Teuven heeft Ferm Voeren een aantal Oekraïense vrouwen ontvangen om in een ongedwongen sfeer te luisteren naar hun noden en vragen. Momenteel verblijven een 60-tal Oekraïners in Voeren, van Moelingen tot in Mabroek (Remersdaal). Enkelen van hen hebben intussen al andere oorden opgezocht.

“We hebben contact opgenomen met het OCMW met de vraag wat Ferm concreet kan doen voor de vluchtelingen die hier verblijven”, zegt Christel Loop van Ferm Teuven. “Als vereniging met 160 leden en Jong Ferm met 35 leden beschikken we over een breed netwerk. Materieel blijken er momenteel geen (grote) problemen te zijn. De taal en het transport zorgen echter wel voor wat moeilijkheden. De meeste vrouwen spreken geen Engels en kennen elkaar ook niet. Daarom organiseerden we een laagdrempelig ontmoetingsmoment met een tolk en een aantal vrouwen. Zo willen we hen laten voelen dat we als gemeenschap achter hen staan en dat we begaan zijn met hun lot. Volgende week is er nog een ontmoetingsmoment gepland. nm