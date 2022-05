Michy Batshuayi neemt afscheid van Besiktas: “Het is tijd om güle güle te zeggen”

Michy Batshuayi (28) werd het voorbije seizoen door Chelsea verhuurd aan het Turkse Besiktas. Die uitleenbeurt krijgt (voorlopig) geen vervolg, want de Rode Duivel nam via Twitter afscheid van de Besiktas-fans met de woorden güle güle, Turks voor “daag”. Batshuayi heeft bij Chelsea een contract tot juni 2023, dus de kans is groot dat hij deze zomer vertrekt. In dat geval kan Chelsea nog geld voor hem vangen.