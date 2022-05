Kinderen maken ritje in legervoertuigen om overleden soldaten uit WO I te herdenken

Bilzen

In Hees werden afgelopen zondag de 24 overledenen uit de Eerste Wereldoorlog herdacht. “Onder hen twaalf Belgische soldaten en acht Canadezen en Engelsen die hier sneuvelden tijdens de crash van een bommenwerper”, vertelt coördinator Patrick Haesen.

Naast een mooi herdenkingsmoment was er ook een videoreportage over de heldhaftige verzetsdaden van Hesenaar priester Christiaan Muermans. “De kinderen mochten ook meerijden tijdens een rondrit in oude legervoertuigen”, vertellen de medewerkers van de vzw 2AD Armored Division. Ondertussen kropen Ellis (4), Senne (7) en Esmée (10) in een legerjeep. “Dit is echt heel leuk”, zei Senne. joge