Kinderen uit Schoonbeek nemen kijkje achter de schermen bij de politie

Bilzen

De kinderen uit de woonwijk Schoonbeek in Bilzen trokken afgelopen week naar het politiecommissariaat in Bilzen voor een bezoekje achter de schermen.

“Dit is een leerrijk uitstapje dat we met de jeugdwerking organiseren”, vertelt jeugdwelzijnswerker Annelore. “Een 12-tal kinderen tussen 6 en 12 jaar krijgen op die manier een blik achter de schermen bij de politie en leren meer over de werkzaamheden van de agenten.” De kinderen mochten binnenkijken in de cellen en kregen zelfs even een politiegordel omgegespt. “De politie heeft ons ook in de boeien geslagen”, lacht de 8-jarige Ilias, die later graag bij de politie wil werken. “Dat was best spannend.” joge