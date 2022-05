36-jarige Manuel Neuer gaat nog zeker twee jaar door bij Bayern München

Neuer kwam in 2011 over van Schalke 04 en ontpopte zich sindsdien tot vaste nummer één bij Bayern. De 109-voudige Duits international kan sinds zijn overstap terugkijken op een tot dusver geweldige carrière bij de “Rekordmeister”. Zo won hij er naast tien landstitels ook de Champions League (2x), de Duitse beker (6x), het WK voor clubs (2x), de Duitse Supercup (6x), de UEFA Supercup (2x) en werd hij twee keer verkozen tot Speler van het Jaar in de Bundesliga (2011, 2014). Met Duitsland werd hij in 2014 wereldkampioen.

“Ik ben erg blij dat ik mijn pad kan vervolgen bij Bayern”, sprak Manuel Neuer. “We hebben opnieuw een zeer goed team, waarmee we voor alle prijzen kunnen spelen. Als keeper, aanvoerder en leider wil ik een steunpilaar zijn bij het bereiken van onze doelen. We willen onze landstitel verlengen en zullen proberen om opnieuw de beker en de Champions League te winnen”, klonk het nog.

“Manuel Neuer is de beste keeper ter wereld en speelt al jaren aan de internationale top. Het is een ongelooflijke prestatie om zo lang op zo’n hoog niveau te spelen. We zijn erg blij dat we zijn contract hebben kunnen verlengen”, zei Bayern-voorzitter Oliver Kahn. (belga)