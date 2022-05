Al vier mensen in ons land zijn besmet met het apenpokkenvirus. Allemaal terug te brengen tot één festival begin deze maand in Antwerpen. Huisartsen en ziekenhuizen zijn intussen extra alert voor de blaasjes, maar bij bezoekers van het festival valt de ongerustheid mee. “Het is niet alsof iedereen daar nauw contact had met iedereen.”