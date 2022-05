Een Heilige Maagd, doorkijkjurken en luipaardprint: dit droegen de Kardashians op het huwelijk van Kourtney

De Amerikaanse realityster Kourtney Kardashian (43) zei dit weekend volmondig ‘ja’ tegen rockster Travis Barker (46) in het Italiaanse Portofino. De dresscode voor het volledige weekend − voorbereidende activiteiten, ceremonie en feest incluis − was duidelijk: heel Dolce Vita. Een overzicht van de genodigden en hun weelderige looks.

Daar kwam de bruid, op zondag in Villa Olivetta, volledig in Dolce & Gabbana gehuld. Ze koos voor een maagdelijk witte korsetjurk van het Italiaanse ontwerpersduo met transparante handschoenen, alles geïnspireerd op pikante Italiaanse lingerie uit de sixties. De bijbehorende, extra lange kanten sluier en sleep − met bloemen en een beeltenis van Moeder Maria op geborduurd − maakte het helemaal af. Weetje: de beeltenis van Maria is geïnspireerd op een van Barker zijn tatoeages.

Nee, je kunt dus niet in dezelfde outfit als Kourtney trouwen, want alles is op maat van de oudste Kardashian-zus gemaakt. “Mijn jurken ontwerpen met Domenico en Stefano was een droom die in alle opzichten uitkwam”, zei ze in een reactie aan Vogue. Travis Barker liet zijn kersverse vrouw stralen. Hij droeg een sober zwart pak met wit hemd, geshopt bij hetzelfde modehuis. Door er kostuumschoenen met plateauzolen onder te dragen gaf hij de look een extra vleugje rock-’n-roll.

Zoals het een echte Kardashian betaamt, blijft het op een huwelijk niet bij één jurk. Kourtney zorgde op zaterdag nog voor contrast in een ultrakorte zwarte Dolce & Gabbana-creatie, wederom met een beeltenis van de Heilige Maagd in de taille. Komt die je bekend voor? Dat kan. De jurk is een archiefstuk en komt uit de lente- en zomercollectie van 1998. Weetje: in het geval van Kourtney bleef het ook niet bij één huwelijk. Zij en Travis zijn de voorbije maanden eigenlijk al drie keer getrouwd: één keer onwettig in Las Vegas, één keer voor de wet in Santa Barbara en één keer met alles erop en eraan in Italië.

In Portofino stond alles dit weekend ook in het teken van andere Kardashian-familieleden en beroemde trouwgasten, die op zaterdag met boten aanmeerden in de haven en vervolgens door de straten flaneerden met horden fans achter zich. Kim Kardashian werd er onder meer gesignaleerd in een grijs ensemble met korsettop. Ook zij liet zich sponsoren door Dolce & Gabbana. De blonde haren en de religieuze halsketting met kruis maakten haar look wel heel Madonna-waardig. Dochter North droeg ook een halsketting met opvallend zilveren kruis, maar hield het voor de rest ingetogen in een zwart broekpak.

Moeder en dochter liepen zaterdag hand in hand rond tijdens de voorbereidingen van het trouwfeest. Kim Kardashian, deze keer in een schouderloze creatie van het modehuis, bleef trouw aan kruisjes rond haar nek. Ze spaarde kosten uit voor schoenen en liep blootsvoets door de straten. North ging voor een poederroze outfit met verschillende structuren: een kanten broek, satijnen korset en jasje met (nep)bonten kraagje.

Transparant, zwart en een opvallende halsketting met kruis: topmodel Kendall Jenner combineerde de trouwtrends met verve.

La mamma Kris Jenner zag poederroze in contrast met haar gitzwarte haren wel zitten. Ze straalde in een zwierig ontwerp met veren. Daaronder droeg ze een witte pantalon met kanten randje. Heel Gatsby, heel Liza Minelli.

Wie klassieke Italiaanse mode zegt, denkt misschien automatisch aan de weelderigheid van bloemen, rode lippen en een glamoureuze zonnebril. Zo dacht ook halfzus Kylie Jenner tijdens de voorbereidingen van het feest. Om het zichzelf makkelijk te maken, werkte ze de look af met teenslippers. Gezocht, maar niet gevonden: een halsketting met kruisje rond haar nek. Dat vonden we wel terug bij Khloé Kardashian, die het over een andere boeg gooide in luipaardprint. Van Dolce & Gabbana, uiteraard.

Stormi, het dochtertje van Kylie Jenner droeg een schattig wit jurkje. Haar outfit werd op slag stoerder met een paar witte Nike-sneakers onder.

Dat het er vestimentair heel uitbundig aan toe mocht gaan, bewijst ook genodigde Machine Gun Kelly. De toekomstige man van Megan Fox had voor de gelegenheid een blauw pak met luipaardprint en een flinke laag glans aangetrokken.