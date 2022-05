Boekenoogst van de week: de moord die de VS deed huiveren

Een mysterieuze moordzaak, een overprikkeld konijntje en vijf onvoltooide levens spelen de hoofdrollen in onze boekentips van deze week.

De doden houden we bij ons

Becky Cooper

© RR

Harvardstudente Becky Cooper raakt in de ban van een moord die 40 jaar eerder heeft plaatsgevonden aan de universiteit en nog steeds vraagtekens oproept. Een true-crimeboek dat een bestseller werd in de VS.

De Geus, 576 blz., 23,50 euro

Eeuwig licht

Francis Spufford

© RR

Op een zaterdag in 1944 valt er een bom op een Londens Woolworthsfiliaal. Vijf jonge kinderen komen om. Spufford geeft hen de levens die ze nooit gehad hebben in de verslavende roman Eeuwig licht.

Nieuw Amsterdam, 304 blz., 24,99 euro

Otto houdt niet van drukte

Yoeri Slegers

© RR

Otto is een vrolijk konijntje maar in het drukke hol met al zijn broertjes en zusjes voelt hij zich niet altijd thuis. Dikke verhalenbundel van Bilzenaar Yoeri Slegers voor kinderen van 5 jaar of ouder.

Eenhoorn, 96 blz., 22,50 euro

Losgescheurd

Marijke Verachtert

© RR

Jeugdboek over een ontluikende vriendschap tussen twee jongens die elkaar leren kennen in een jeugdinstelling. Knap geschreven door de Meerhoutse Marijke Verachtert, die zelf jaren ervaring heeft in de bijzondere jeugdzorg.

Boekscout, 194 blz., 20,50 euro

Het hart van de heks

Genevieve Gornichec

© RR

Gornichec studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Ohio in de Verenigde Staten. Haar studie van IJslandse sagen en Noorse mythologie vormde de inspiratie voor haar debuutroman Het hart van de heks.

Orlando, 384 blz., 24,99 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden.