Vrouw bevalt in lift met hulp van bewakingsagent van ziekenhuis: “Kennis van op tv omgezet in praktijk”

De Amerikaanse Betzabeth Perez voelde op Moederdag dat haar kindje ter wereld wilde komen en haastte zich naar het ziekenhuis in Dallas om te bevallen. Ze werd bijgestaan door bewakingsagent Eli Davila, die haar in een rolstoel hielp en naar de lift loodste. Maar baby Mia was ongeduldig en kon niet meer wachten om geboren te worden. Beelden van in het ziekenhuis tonen hoe het meisje al is geboren wanneer de liftdeuren weer openglijden. Davila heeft geen medische kennis, maar zette het meisje vakkundig op de wereld. “Het was gewoon een kwestie van alles wat ik ooit op tv zag, om te zetten in de praktijk”, aldus de bewakingsagent, die deel van het meisje haar leven wil blijven uitmaken.