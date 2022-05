Tot 1,7 miljoen coronavaccins dreigen in vuilnisbak te belanden

De komende maanden dreigen in België tot 1,7 miljoen coronavaccins in de vuilnisbak te belanden omdat ze hun vervaldatum bereiken. Dat bevestigt de taskforce vaccinatie, na berichtgeving in Le Soir. “Maar we stellen alles in het werk om het aantal te vernietigen vaccins zo veel mogelijk te beperken”, aldus woordvoerder Christopher Barzal.