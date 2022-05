Met de zomerse temperaturen trekken we massaal de tuin in. Tijd om ons gazon eens onder handen te nemen. Maar hoe hou je je grasmat mooi groen? Wat is beter: zaaien, of matten leggen? Kan je onkruid in je gazon vermijden? Hoe vaak maai je best? Wij laten experts jouw vragen beantwoorden.