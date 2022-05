Hoeselt

Chris Martens (28) uit Hasselt, vrachtwagenchauffeur bij Coca-Cola

Lizzy Gijsbrechts (23) uit Beringen, student orthopedagogie bij VDAB

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Toen ik Chris ontmoette bij kennissen was het voor ons beiden even niet zo’n fijne tijd. Maar we hebben elkaar er doorgetrokken”, zegt Lizzy. (frpe)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken