Geen mascarpone in huis? Met deze twee ingrediënten maak je de Italiaanse kaas helemaal zelf

Wist je dat je mascarpone gewoon helemaal zelf kan maken? En dat je daar zelfs slechts twee eenvoudige ingrediënten voor nodig hebt? Met wat citroen en volle room kom je een heel eind. Handig voor wanneer je écht zin hebt in tiramisu, maar geen mascarpone in huis hebt.

Zo maak je zelf mascarpone:

1. Verwarm 250 ml room tot het zachtjes pruttelt maar nog niet kookt − op ongeveer 80 à 85 graden.

2. Voeg een eetlepel citroensap toe en blijf enkele minuten roeren tot het mengsel is ingedikt.

3. Giet over in een kom met daarin een zeef met kaasdoek over. Laat minstens acht uur opstijven in de koelkast.