Tweede keer in vier dagen tijd brand uitgebroken bij Renewi in Bree

Maandagochtend heeft de brandweer Noord-Limburg een brand geblust bij het houtverwerkingsbedrijf Renewi op het Industrieterrein Kanaal-Noord in Bree. Het is al de tweede keer in vier dagen tijd dat er brand uitbreekt.

Vrijdagnamiddag was de brandweer al opgeroepen voor een brand in een silo van het bedrijf. Maandagochtend was het opnieuw prijs. Rond 4 uur brak brand uit aan een machine waar hout verpulverd wordt, mogelijks door een sluimerende vonk van vrijdag. De brandweer Noord-Limburg snelde ter plaatse voor de bluswerken. De machine brandde volledig uit en er was waterschade in de hal. Rond 9 uur was alles geblust en de hal verlucht.

LEES OOK. Brand in silo van Renewi in Bree

rdr/siol