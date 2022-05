Trein van Oostende naar Brussel stond uur stil omdat jongeren aan noodrem hadden getrokken

Een trein met duizend reizigers aan boord die vanuit Oostende naar Brussel reed, is zondagavond plots stilgevallen in de buurt van Merelbeke, omdat enkele jongeren aan de noodrem hadden getrokken. De trein kon pas na een uur weer vertrekken. Het parket onderzoekt het incident.

De trein viel zondagavond na vertrek in het station Gent-Sint-Pieters omstreeks 19.30 uur stil tussen Merelbeke en Melle. “Er was snel een vermoeden van kwaad opzet”, zei NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman zondagavond al. “Het is de politie die het onderzoek voert. Wij verlenen uiteraard onze volledige medewerking. Als het bewezen wordt dat de trein stilviel door kwaad opzet, dan is dat een ernstig misdrijf.”

Zondagavond werd gesproken van “sabotage”, maar de federale politie gaf maandag meer informatie vrij over het incident. “Op de trein zaten ongeveer 70 jongeren die onderweg waren van de kust naar Brussel”, aldus woordvoerder An Berger bij Radio 1. “In Merelbeke heeft er iemand aan de noodrem getrokken, waardoor de trein tot stilstand kwam. Nadien zijn een aantal jongeren uit de trein gestapt en over de sporen beginnen te lopen. Uiteindelijk zijn de gemoederen bedaard, en is de trein kunnen vertrekken richting Brussel. Bij aankomst in het Zuidstation heeft de spoorwegpolitie de jongeren gecontroleerd en een proces-verbaal opgesteld. Het parket volgt de zaak nu verder op.”

Volgens Temmerman heeft de trein een uur stilgestaan. “De trein is dan aangekomen in Brussel-Zuid waar we water hebben uitgedeeld aan de reizigers. Vervolgens hebben zij hun reis kunnen verderzetten. We betreuren de hinder die dit incident teweeg heeft gebracht voor onze reizigers.”