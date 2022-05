De Croo op zoek naar Zomerakkoord(en): vier grote werven, en geen van allen makkelijk geregeld

De federale regering zet alle zeilen bij op zoek naar een Zomerakkoord. Daarbij willen ze eindelijk de pensioenhervorming aansnijden. Bedoeling is om en passant ook nog eens wat begrotingswerk te klaren. Het is van moeten, want zelfs de meest overtuigde Vivaldisten steken niet onder stoelen of banken dat de dash er wat uit is. “Er is nood aan een groot akkoord”, zegt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt. “En daarvoor kijk ik naar de premier.”