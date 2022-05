NBA. Indrukwekkende Andrew Wiggins en Stephen Curry brengen Golden State op één zege van finaleticket

Golden State is nog één zege verwijderd van de NBA-finale. De Warriors leiden met 3-0 tegen Dallas in de eindstrijd van de Western Conference, die naar een best-of-7 gespeeld wordt.

In het American Airlines Center in Dallas trok Golden State met 100-109 aan het langste eind. Eerder waren Stephen Curry en co. in eigen huis al met 112-87 en 126-117 te sterk.

Curry, die in 2015, 2017 en 2018 kampioen werd met Golden State, was zondag goed voor 31 punten en 11 assists. Andrew Wiggins had ook een groot aandeel in de zege met 27 punten en 11 rebounds. Bij de Mavericks stond opnieuw geen maat op Luka Doncic: 40 punten en 11 rebounds.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Winnen de Warriors dinsdag opnieuw in Dallas, dan heeft de zesvoudige NBA-kampioen het finaleticket beet. In de NBA-finale wacht de winnaar van de Eastern Conference. In de eindstrijd in het Oosten staat Miami 2-1 voor tegen Boston.

Golden State Warriors kan zich voor het eerst sinds 2019 plaatsen voor de NBA-finale. Dat was toen het einde van een gouden periode, met vijf finales op rij. De laatste werd verrassend verloren van Toronto Raptors. Een jaar eerder werd de voorlopig laatste NBA-titel behaald, na winst in de finale tegen Cleveland Cavaliers. De Mavs speelden in 2011 hun laatste NBA-finale. Toen werd er met 4-2 gewonnen van Miami Heat. (belga)