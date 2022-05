Richard Carapaz (29) greep zaterdag de macht in Turijn. Hij rukte in de pittige etappe de roze trui uit de handen van ‘Juanpe’ Lopez. Onder een loden zon zette Ecuadoraan daar de Giro al naar zijn hand. Met nog een week te gaan kan op papier alles nog, maar Carapaz heeft nu zelf alle troeven in handen. Ondanks zijn minieme voorsprong van 7 seconden.