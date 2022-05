Deze vier koppels willen levensstijl omgooien in ‘Da’s dikke liefde’

In ‘Da’s dikke liefde’ worden vanaf maandag vier koppels gevolgd die hun ongezonde gewoonten willen laten varen om zo hun gezondheid, hun relatie en hun seksleven een boost te geven. Ze worden daarbij geholpen door Lotte Vanwezemael en Servaas Bingé. Al was er al meteen bij de eerste trailer kritiek te horen op het nieuwe programma.

Zoë en Raf uit Diest raakten drie jaar geleden betrokken bij een zwaar motorongeval. Twee jaar vol operaties, medicatie, revalidatie en uiteindelijk de amputatie van het onderbeen van Zoë waren zwaar voor hen. Beiden kwamen daardoor ook wat bij. Door weinig beweging en ongezonde eetgewoonten verminderde ook de intimiteit in hun relatie.

Sofie en Fré uit Deinze begonnen vier jaar geleden samen een frituur/eethuis, maar dat zorgt voor hindernissen om gezond te eten. Fré was heel sportief, maar nu blijft er weinig vrije tijd over. Sofie wil meer gezonde voeding op tafel brengen, maar door de drukke baan is koken er niet altijd meer bij.

Fré en Sofie baten een frituur/eethuis uit, maar daardoor lukt gezond eten niet goed. — © Play4

Dilly is heel bezorgd om Jens. Hij kampt met zwaar overgewicht, en zij is bang dat het hem fataal kan worden. Dilly was vroeger zelf zeer sportief, en deed aan competitieskiën. Maar op twee jaar tijd kwam ze veertig kilo aan, waardoor ze zich onzeker voelt. Dit heeft een impact op hun relatie.

Dilly is bezorgd om Jens. — © Play4

Het Antwerpse koppel Jessica en Xavier willen avontuurlijker en gezonder leven. Samen hebben ze een dochtertje van twee jaar, en Jessica wil af van haar zwangerschapskilo’s. Xavier wil dan weer zijn ongezond eetpatroon laten varen.

Xavier wil avontuurlijker en gezonder leven, Jessica wil af van de zwangerschapskilo’s. — © Play4

Seksuologe Lotte Vanwezemael en sportarts Servaas Bingé volgen hen zes maanden lang op en coachen hen met tips voor hun voedings- en leefgewoonten. In de eerste aflevering worden ze gewogen, gescand en medisch onderzocht. Dat zorgt meteen voor een schokeffect.

Bij de trailer was er kritiek. Volgens criticasters lijkt het programma zich schuldig te maken aan stereotiep denken en dat afslanken alles beter maakt. “We doen dit echt met goede intenties en het programma is veel breder dan wat er allemaal verschenen is. Het gaat echt over mensen zich goed doen voelen”, zei Vanwezemael daarover.