Vincent Kompany sluit vertrek bij Anderlecht niet langer uit: “Ik ga samenzitten met bestuur”

Hij eindigde derde en deed beter dan vorig seizoen. Toch is het geen zekerheid dat Vincent Kompany (36) volgend seizoen nog coach is bij Anderlecht. Er hangt spanning in de coulissen van het Lotto Park. Hebben Kompany en de directie nog hetzelfde verwachtingspatroon? Wanneer moeten er trofeeën gepakt worden? “Roepen over prijzen pakken is één ding, het doen is nog iets anders”, aldus de RSCA-trainer.