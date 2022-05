Wondverzorger Ihor Vitenko na twaalf weken terug uit Oekraïne: “Zonder slaapmiddelen doe ik geen oog meer dicht”

“Het was veel erger dan Tsjernobyl, of ten tijde van de Krimoorlog. Deze keer ben ik veranderd.” Wondverzorger Ihor Vitenko (55) is na twaalf weken in Oekraïne weer thuis. Maar de logistieke kant van zijn missie, die loopt gewoon door. Wat begon als een verpleger die halsoverkop naar de oorlog vertrok om te helpen, werd al snel een grote humanitaire missie met impact. Véél impact. Ook op Ihor zelf. “Ik heb genoeg gruwel gezien voor een heel mensenleven.”