Vanaf vandaag is mondmasker enkel nog verplicht bij dokter, in ziekenhuis en apotheek

Maar helemaal weg is het mondmasker nog niet: in het ziekenhuis, bij de dokter en in de apotheek blijft het verplicht om zo’n mondkapje op te zetten.

Op andere zorgplaatsen, zoals bij de tandarts of de kinesist, verdwijnt de mondmaskerplicht dus wel. Niet alleen de patiënten, maar ook de zorgverleners zelf zijn niet langer verplicht mond en neus te bedekken. En ook in de woonzorgcentra mogen de mondkapjes af, met één uitzondering: wie zorgtaken uitvoert bij een bewoner, moet wel nog een mondmasker dragen, zo besliste de Vlaamse regering.

Het Overlegcomité raadt wel aan om in die zorgomgevingen, net als op drukke plaatsen, toch nog vrijwillig een mondkapje te dragen.

Voorts verdwijnt ook de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer. Wie vanaf maandag op bus, trein, tram of metro stapt, mag dat voor het eerst in meer dan twee jaar zonder mondmasker doen (behalve op enkele internationale treinen, zoals de Nightjet-nachttrein naar Oostenrijk en de Thalys-treinen van en naar Duitsland).

Het Overlegcomité besliste voorts dat het verbod op niet-essentiële reizen van buiten de Europese Unie wordt opgeheven. Daarnaast vervalt de verplichting om te testen op dag 1 en 7, de quarantaine van 10 dagen en het kunnen voorleggen van het Passenger Locator Form (PLF) en een geldig vaccinatie-, herstel- of testcertificaat. Dat geldt echter niet voor reizigers die uit een land komen met een nieuwe zorgwekkende variant.

De coronabarometer ten slotte wordt gedesactiveerd. Die stond sinds 7 maart op code geel, de laagste code.