Carrasco sluit met Atletico competitie af met zege bij Sociedad van Januzaj, Barcelona onderuit

Atletico Madrid heeft zondagavond op de 38e en laatste speeldag in de Spaanse voetbalcompetitie met 1-2 gewonnen op het veld van Real Sociedad. Rodrigo De Paul (51’) en Angel Correa (63’) zorgden voor de 0-2 voorsprong, Jon Guridi (90+3’) tekende voor de late aansluitingstreffer.

Yannick Carrasco speelde bij de bezoekers de volledige wedstrijd. Adnan Januzaj viel na 63 minuten in bij de thuisploeg.

Atletico sluit het seizoen als derde af met 71 punten, achter kampioen Real Madrid (86 punten) en Barcelona (73 punten). De Catalanen verloren zondagavond hun afsluitende partij in La Liga met 0-2 van Villarreal.

Real Sociedad (62 punten) is zesde en is net als nummer vijf Real Betis geplaatst voor de poules van de Europa League.

Real, Barcelona, Atletico en nummer vier in de eindstand Sevilla, dat met 1-0 won van Athletico Bilbao, verdedigen de Spaanse kleuren in de Champions League. Het zevende Europese ticket (play-offs Conference League) is voor Villarreal.