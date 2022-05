Emma Meesseman aan het feest met Chicago Sky na winst tegen ex-team Washington

Emma Meesseman was zondag met Chicago Sky aan het feest in de WNBA. De regerende kampioen won met 73-82 van de Washington Mystics, het team waarvoor Meesseman uitkwam tussen 2013 en 2020.

De Belgian Cat was in de Entertainment and Sports Arena in Washington, DC goed voor elf punten en vier rebounds. Ze speelde ruim 26 minuten mee.

Voor Chicago was het de derde overwinning in vijf competitieduels, goed voor een zesde plaats in het klassement. Washington leed zijn tweede nederlaag in zeven wedstrijden en staat derde.

Chicago Sky, met assistent-coach Ann Wauters, doet het nog zonder Julie Allemand, die met Lyon aan de slag is in de Franse play-offs.