Tennis helpt Maryna Zanevska “de oorlog een beetje te vergeten”

Maryna Zanevska (WTA 62) is er voor het eerst sinds 2016 opnieuw bij op Roland Garros. Maandag treft ze in de eerste ronde de Chinese Zheng Qinwen (WTA 74).

“Ik ben heel tevreden dat ik hier ben. Het voelt heel goed om geen kwalificaties meer te hoeven spelen. Dat heb ik genoeg gedaan. Het is ook een bewijs dat ik sinds een jaar op een hoog niveau regelmatig presteer”, zegt Zanevska. “Zheng ken ik niet maar mijn trainer (Geoffroy Vereerstraeten) zag haar al aan het werk, onder meer in Australië waar ze op het toernooi van Melbourne de halve finales bereikte tegen Halep. Ze slaat heel goed op. Ik denk zelfs dat ze op het vlak van aces de nummer twee op het circuit is. Maar goed, dit is gravel en hier heeft ze misschien minder referenties.”

Als Belgische met Oekraïens roots weegt de voortdurende oorlog in haar land van afkomst nog steeds zwaar op haar gemoed. “Maar het tennis helpt mij om de oorlog een beetje te vergeten”, zegt Zanevska. “Hoewel dat ‘vergeten’ misschien niet de juiste term is. Laten we zeggen dat ik erdoor aan andere dingen denk. Ik had het geluk mijn ouders weg te krijgen, ze zijn trouwens hier bij mij op Roland Garros, maar ik heb nog familie daar. Ik vat dit toernooi aan als een nieuwe kans om te tonen dat ik op de goeie weg ben.”