Opnieuw schietpartij in metro New York: één dode

In de metro van New York is zondag een 46-jarige man door een medepassagier in de borst geschoten, melden verschillende media. Hij overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De politie zoekt nog naar de dader.

Het zou gaan om een willekeurig slachtoffer: de schutter zou eerst op en neer door het metrostel zijn gewandeld alvorens hij zijn vuurwapen bovenhaalde.

In april werd New York ook al opgeschrikt door een schietpartij in de metro, toen een man tijdens de ochtendspits het vuur opende. Vlak daarvoor had hij een gasmasker opgezet en rookbommen laten afgaan. Tien mensen raakten gewond door de kogels en nog eens dertien anderen raakten gewond in de ontstane paniek. Er vielen geen doden. De dader, Frank James, werd dankzij tips van New Yorkers een dag later gearresteerd.