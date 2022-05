“Blijven boren”: ploegleider van Lotto-Soudal moedigt Florian Vermeersch op z’n West-Vlaams aan in de finale van de Antwerp Port Epic

Florian Vermeersch boekte deze namiddag zijn eerste profzege in zijn carrière in de Antwerp Port Epic. Toen de renner van Lotto-Soudal in de laatste kilometers alleen aanging, werd hij in de volgauto stevig aangemoedigd door ploegleider Nikolas Maes. En dat op zijn West-Vlaams: “Blijven boren hé, goed vent!”