De Limburgse peiling: Zuhal Demir (N-VA) is de populairste politicus van het land

Zuhal Demir (N-VA) is de populairste politicus, zowel bij Limburgse als nationale politici. In Limburg vervolledigen Lydia Peeters (Open Vld) en Meryame Kitir (Vooruit) de top drie. Op nationaal vlak gaat Demir Alexander De Croo (Open Vld) en Conner Rousseau (Vooruit) vooraf. De grootste bezorgdheid van de Limburgers zijn de stijgende prijzen. Dat alles blijkt uit een politieke peiling in opdracht van Het Belang van Limburg.