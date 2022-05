Kevin De Bruyne looft Liverpool na nieuwe Premier League-titel: “Deze is mijn persoonlijke favoriet”

Het was een ware thriller op de slotspeeldag, maar Manchester City heeft zichzelf opgevolgd als Engelse landskampioen. Kevin De Bruyne was ook tegen Aston Villa beslissend met de assist voor het winnende doelpunt. De Rode Duivel was dan ook in de wolken met zijn vierde landstitel in Engeland. “Ik ben heel gelukkig hier.”

“Het was echt lastig omdat Liverpool ons zodanig hard pusht”, gaf een trotse KDB na de wedstrijd zijn analyse op het seizoen. “Dat verplicht ons om telkens uitstekend te zijn. Er is nooit een moment waarop we het wat rustiger aan kunnen doen en punten kunnen laten liggen. Punten verliezen betekent dat we de titel verliezen en daarom zijn we zo trots. Liverpool pusht ons jaar na jaar en toch vinden we nog steeds een manier om ze af te houden.”

“Voor mij persoonlijk is dit de beste van de vier titels”, reageerde KDB achteraf bij Play Sports. “Door de manier waarop ik uit het seizoen ben gekomen, de pijn die ik had (na zijn enkelblessure die hij op het EK opliep, red.). Ik heb het mentaal moeilijk gehad. De laatste zeven à acht maanden waren schitterend voor mij.”

Klopt Real Madrid op de deur nu het naast Kylian Mbappé greep? “Ik ben gelukkig hier. Ik blijf hier, dit is waar ik wil spelen. Mijn familie is hier ook gelukkig en voor mij is er geen twijfel.”