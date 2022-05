Giulio Ciccone tot tranen toe bewogen na “mooiste zege uit carrière” in Giro

Giulio Ciccone was zondag tot tranen toe bewogen na zijn ritzege in de Giro, de derde al in zijn carrière. “Dit is een grote opluchting”, sprak hij.

“Ik viel aan op het steile gedeelte van de klim. Als ik daar ging en een kloofje zou slaan, kon ik het wellicht volhouden tot het eind”, zei de Italiaan in het flashinterview. “In een sprint met twee of drie renners weet je ook niet hoe het gaat aflopen. Ik viel vaak aan, want mijn benen waren vandaag erg goed en uiteindelijk lukte het me om weg te rijden. Ik wilde graag solo finishen en de keuze voor de aanval bleek de beste die ik kon maken.”

De renner toonde in de vijftiende etappe weer zijn benen van 2019, toen hij een rit en het bergklassement won in de Giro en ook voor een paar dagen het geel droeg in de Tour. “Ik was vorig jaar ook goed, maar had pech in de Giro én in de Vuelta. Ik had zoveel problemen, ook een coronabesmetting. Het is moeilijk om dan je zelfvertrouwen te behouden. Vandaag is een herstart van mijn carrière”, vertelde hij nog. “Dit is de mooiste zege in mijn carrière na zoveel valpartijen en pech. Ik wist dat ik het nog kon, nu komt het er nog eens uit. Dit betekent heel veel voor mij. Dit is een enorm belangrijke zege voor mij.”