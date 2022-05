“Wisselvallig met kans op buien die soms onweerachtig kunnen zijn”

De grootste kans op hevige buien met lokaal mogelijk tientallen liters regen is weggelegd voor het zuidoosten van de provincie en met name voor de Voerstreek.

De timing waarmee de eerste buien Limburg zullen bereiken is onzeker. Volgens sommige weermodellen kunnen er reeds vóór het middaguur lokale buien opduiken. In dat geval zullen de buien minder intens zijn dan wanneer ze ons in de late namiddag bij hogere temperaturen weten te bereiken. De onzekere timing van de buien en bijhorende bewolking zorgt er ook voor dat we met een marge van 20 tot 25°C moeten rekenen op de maxima.

Voormiddag is het nagenoeg windstil. Namiddag komt er een zwakke tot matige westenwind te staan. Tijdens en rondom buien zijn er windstoten tot 50 km/u mogelijk, lokaal bij een goed ontwikkelde bui eventueel nog wat meer.

Het eerste deel van de nacht naar dinsdag verloopt droog. Na 3 uur zou er regionaal wat regen kunnen vallen.

De temperatuur zakt naar een minimum rond 10°C.

Bekijk hier de weersverwachting voor de komende dagen.