Weergaloze goal! Mario Balotelli kent geen genade en maakt vijf goals, waaronder heerlijke rabona na meerdere scharen

Voor als u het nog niet wist: Mario Balotelli voetbalt dit seizoen bij het Turkse Adana Demirspor en daar kent de Italiaanse bad boy erg goede tijden. Orgelpunt was zondag in de met 7-0 gewonnen thuismatch tegen het reeds gedegradeerde Göztepe. Balotelli was goed voor maar liefst vijf doelpunten, waaronder vooral de laatste goal tot de verbeelding sprak.