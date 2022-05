Mick Jagger: “Brexit is een nachtmerrie”

Frontman van The Rolling Stones Mick Jagger (78) heeft zich opnieuw kritisch geuit over de Brexit. Volgens hem is het daardoor een “nachtmerrie” om op tour te gaan met zijn band.

Brexit is een nachtmerrie voor de muziek industrie. In een interview met The Sunday Times heeft The Rolling Stones-frontmanMick Jagger laten weten dat hij niet blij is met de Brexit en de impact op zijn professionele leven. “Er zijn veel problemen met de toeleveringsketen,” zei hij. “Veel tekorten, veel problemen als gevolg van Brexit. Brexit is geen succes geweest voor de Britse touring muziek industrie.”

Jagger vervolgde: “Ik zeg niet: ‘Nou, we moeten weer lid worden van de EU.’ Helaas is dat allemaal verleden tijd. Maar uit persoonlijke ervaring en pratend met vrienden die in andere bedrijven zitten, is het geen succes, het is een nachtmerrie. We hebben onszelf geïsoleerd, en dat klinkt goed voor sommigen, maar het is meer een ideologie dan een praktische zaak.”

In het verleden uitte Jagger zich ook al kritisch voor de Brexit. Zo componeerde hij in 2017 twee nummers “England Lost” en “Gotta Get A Grip” om zijn mening over de zaak te uiten.

Op 11 juli 2022 treden The Rolling Stones voor het eerst in acht jaar nog eens op in ons land. Dat doen ze in het Koning Boudewijnstadion.