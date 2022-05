17-jarige jongen stapt uit het leven na ‘sextortion’

In de Verenigde Staten waarschuwen politiediensten voor een opkomend fenomeen, genaamd ‘sextortion’. Bij ons wordt het ook wel seksuele afpersing genoemd. Dat betekent dat iemand ermee dreigt privé- en gevoelig materiaal te verspreiden als je die persoon geen beelden van seksuele aard, seksuele gunsten of geld in ruil geeft.

Het fenomeen krijgt in de VS opnieuw veel aandacht door wat er met de 17-jarige Ryan gebeurd is. In februari kreeg hij ’s avonds laat een berichtje van iemand waarvan hij dacht dat het om een meisje ging. De twee raakten aan de praat en het gesprek werd intiemer na verloop van tijd. De oplichter stuurde Ryan een naaktfoto van een meisje en vroeg een soortgelijke foto in ruil. Onmiddellijk nadat Ryan zelf een foto stuurde, vroeg de oplichter 5.000 dollar. Als de tiener dat niet betaalde, zou de man de foto van Ryan openbaar maken.

De jongen zei dat hij dat niet kon betalen. Na wat onderhandelen werd het bedrag verlaagd naar 150 dollar. Maar na betaling bleek dat toch niet genoeg voor de oplichter. Enkele uren later stapte Ryan uit het leven. “Hij dacht in die tijd echt dat er geen manier was om eronderuit te komen als die foto’s daadwerkelijk online werden geplaatst,” vertelde zijn mama aan CNN. “Uit zijn briefje bleek dat hij doodsbang was. Geen enkel kind zou zo bang moeten zijn.”

De FBI zou in de VS meer dan 18.000 meldingen van ‘sextortion’ binnengekregen hebben in 2021.

Het onderzoek naar de dood van Ryan loopt momenteel nog. Maar de FBI zit met het probleem dat veel slachtoffers de oplichting niet aangeven. Zij vragen om dat toch te doen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

(sgg)