Spanje breekt hitterecords: temperaturen van meer dan 40 graden

In Spanje worden er momenteel hitterecords gebroken. Het is er al een tijdje erg heet, maar momenteel is het er op sommige plaatsen warmer dan het er ooit al was in de maand mei. In Sevilla ging het kwik boven de 41 graden, waarmee het oude hitterecord van 39 graden overschreden werd. En in Jaén in Andalusië werd 40,3 graden Celsius gemeten, zo’n 16 graden meer dan de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. De rest van het eiland zag zo’n 7 graden meer dan normaal.

De Spaanse regering heeft donderdag haar hitteplan in werking gesteld en de bevolking aangeraden om veel water te drinken en zo veel mogelijk in de schaduw te blijven. “De maand mei is zeer heet, veel heter dan normaal”, zegt Ruben del Campo, woordvoerder van AEMET, het Spaanse meteorologische instituut. In vele delen van het land zal de temperatuur ‘s nachts niet onder de 20 graden komen. “In 2015 hadden we ook een uitzonderlijk warme mei die records brak. Het leek er toen op dat een dergelijke situatie zich niet meer zou voordoen. En dat is nog maar zeven jaar geleden...”, voegde hij nog toe. Al is het wachten is tot het einde van de maand om te weten of het de warmste mei van de eeuw was.

In Frankrijk werd het warmterecord voor de lente geëvenaard, met 38 opeenvolgende dagen met temperaturen boven de seizoensgebonden normen, aldus Meteo-France donderdag. Het vorige record dateerde van april en mei 2007.

De toename van het aantal hittegolven in Europa is, volgens wetenschappers, te wijten aan de opwarming van de aarde. De uitstoot van broeikasgassen doet de kracht, duur en frequentie van hittegolven toenemen.