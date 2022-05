Kapelle-op-den-Bos

Tot op heden maakt asbest nog altijd meer dan 200 slachtoffers per jaar. De diagnose van mesothelioom of longvlieskanker is bijzonder hard, slechts 0,5 procent van de patiënten is langer dan vijf jaar na de diagnose nog in leven. Eén van hen is Jan Geudens (51) in Kapelle-op-den-Bos.