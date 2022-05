Geen perfect afscheid voor Alfred Schreuder: Club Brugge slikt in het slot knullige gelijkmaker tegen Anderlecht

Net zoals eerder op de dag in het duel tussen vicekampioen Union en Antwerp (0-1) stond ook in Jan Breydel alleen nog prestige op het spel. Club verzekerde zich vorig weekend al van een achttiende titel, een derde op rij, en de lucratieve poules van de Champions League. Anderlecht treedt als nummer drie aan in de voorronde van de Conference League.

Zowel bij Club als Anderlecht had de coach in zijn basiself een verrassing in petto. Alfred Schreuder gaf in zijn afscheidsmatch bij Club voor zijn vertrek naar Ajax de 17-jarige Antonio Nusa een eerste basisplaats. Aan de overzijde gunde Vincent Kompany de ook 17-jarige Noah Sadiki zijn debuut in het A-team.

Anderlecht was voor de pauze de meest dreigende ploeg maar stuitte keer op keer op Simon Mignolet, die zich in de Champions’ play-offs ontpopte tot de kampioenenmaker bij Club en ook tegen Anderlecht uitstekend op dreef was. ‘Big Si’ stond pal op pogingen van Zirkzee, Amuzu en Cullen. Aan de overzijde toonde Club zich een pak efficiënter. Andreas Skov Olsen verzilverde kort voor de rust een van de schaarse Brugse kansen.

Een kwartier na de pauze kwam Noa Lang heel dicht bij de 2-0. De Nederlandse smaakmaker dribbelde zich door de Anderlechtverdediging maar besloot in zijn (waarschijnlijk) laatste match voor Club op de paal.

In het laatste half uur, met ook nog (afscheidnemend?) Clubicoon Ruud Vormer op het veld, leek de luid aangemoedigde thuisploeg niet meer in de problemen te komen. Maar het venijn zat in de staart. De ingevallen Senne Lammens, vervanger van Mignolet, kreeg kort voor affluiten een afgeweken schot van Anouar Ait El Hadj niet onder controle. Zo zag Club de zege en de perfecte afsluiter van het seizoen alsnog uit handen glippen.