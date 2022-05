Tottenham grijpt laatste Champions League na forfaitzege tegen Norwich, Arsenal naar Europa League

Tottenham heeft zondag op de slotspeeldag van de Premier League het vierde en laatste ticket voor de groepsfase van de Champions League gegrepen. Dankzij een riante 0-5 overwinning in en tegen Norwich verwierf het zekerheid.

Dejan Kulusevski (16’ en 64’), Harry Kane (32’) en Heung-Min Son (70’ en 75’) waren de doelpuntenmakers van dienst. Dat wil zeggen dat Arsenal en invaller Albert Sambi Lokonga, ondanks een ruime 5-1 zege tegen Everton, genoegen moet nemen met de Europa League. De Spurs beëindigen het seizoen op de vierde plaats met 71 punten, terwijl de Gunners stranden op de vijfde positie met 69 stuks.

Het tweede Europa League-ticket is voor Manchester United. De Red Devils speelden met vuur op bezoek bij Crystal Palace (1-0 verlies), maar door de nederlaag van West Ham in en tegen Brighton (3-1) zonder Leandro Trossard palmt Man Utd de zesde plaats in met 58 punten. De Hammers (56 ptn.) schieten twee punten tekort en moeten als nummer zeven genoegen nemen met de voorrondes van de Conference League.