Kourtney Kardashian is getrouwd en vierde dat dit weekend met een uitgebreid feest in Italië

Een groot, decadent feest organiseren, dat kunnen de Kardashians als de beste. Dit keer was het de beurt aan Kourtney, de oudste Kardashian zus, die in het huwelijksbootje stapte.

Zondagnamiddag stapten Kourtney Kardashian (43) en drummer Travis Barker (46) in het huwelijksbootje. Onofficieel deden ze dat begin april al na de Grammy’s in Las Vegas en afgelopen week deden ze al een officiële ceremonie in Santa Barbara, maar dit keer herhalen ze hun geloften in de aanwezigheid van hun familie in het pittoreske stadje Portofino in Italië.

Het personeel heeft naar verluidt zware geheimhoudingsclausules moeten ondertekenen, maar dat weerhoudt de familie er niet van om lustig kliekjes van de trouw te delen op sociale media.

De ceremonie en bijhorende festiviteiten vonden plaats in een kasteel dat normaal open is voor toeristen. Maar de Kardashians besloten het een volledige week af te huren.

De familie verblijft in accommodatie in de buurt van het kasteel, maar het gelukkige koppel huurde een gigantisch jacht om nog wat meer privacy te hebben.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© ISOPIX

© ISOPIX

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)