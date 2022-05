Stéphanie Huang als enige Belgische naar finale Koningin Elisabethwedstrijd

Er zit een Belgische kandidaat in de finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd. Celliste Stéphanie Huang is een van de twaalf finalisten die in de nacht van zaterdag op zondag bekendgemaakt werden.

Stéphanie was al van bij het begin de enige Belgische van de 66 kandidaten van de prestigieuze muziekwedstrijd. Ze is 26 en komt uit Henegouwen, en is de jongere zus van Sylvia Huang. Ook zij werd finaliste, in 2019 voor viool en won de publieksprijs. Ze komen uit een muzikaal gezin, hun vader is violist, hun mama celliste. Bij de twaalf finalisten zijn verder vier Koreanen (Taeguk Mun, Hayoung Choi, Woochan Jeong en Sul Yoon), en telkens één cellist uit China (Yibai Chen), Servië (Petar Pejcic), Oekraïne (Oleksiy Shadrin), Estland (Marcel Johannes Kits), Oostenrijk (Jeremias Fliedl), Canada (Bryan Cheng) en Zwitserland (Samuel Niederhauser).

Ze gaan nu in afzondering hun grote plichtwerk van Jörg Widmann instuderen. Daarnaast moeten ze in de finale elk een concerto naar keuze brengen, met het Brussels Philharmonic onder leiding van Stéphane Denève. (eadp)