Wereldkampioen Peter Wright voegt nog maar eens nieuwe dartspijlen toe aan gigantische collectie: “Hiermee wil ik winnen”

Daarbij kwam de 52-jarige Schot nog maar eens met nieuwe pijlen voor de dag. Wright staat bekend als een perfectionist en heeft om en bij de 300 paar pijlen in zijn bezit. Niemand doet ‘beter’.

“De laatste weken haalde ik niet mijn normale niveau”, aldus ’Snakebite’, die onlangs voor het eerst in zijn carrière zes wedstrijden na elkaar verloor. “Ook vandaag was het nog niet geweldig, maar de fans hebben me erdoor gesleurd. De nieuwe pijlen? Ik heb ze samen met mijn sponsor Red Dragon ontworpen, speciaal om de komende toernooien - World Series in New York en World Cup of Darts - en ook dit toernooi te winnen.”

© Facebook Darts België

In een interview eerder dit jaar zei Dimitri Van den Bergh nog het volgende over de ‘pijlenobessie’ van de Schotse wereldkampioen. “Van Peter Wright hebben we het beste nog niet van gezien. Ik heb drie maanden bij hem mogen verblijven tijdens de eerste lockdown en we mogen van geluk spreken dat hij veel te vaak van pijlen wisselt. Die zou alles in frut vaneen gooien als hij dat niet zou doen.”