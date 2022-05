Motorrijder levensgevaarlijk gewond bij zware klap op E313

Bilzen

Een jonge motorrijder is zondag in de vooravond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op de E313 tussen Bilzen en Diepenbeek. De jongeman raakte bij een inhaalmanoeuvre de controle over zijn tweewieler kwijt nadat hij een auto had geraakt. De motor ging aan het slingeren, raakte nog een tweede voertuig om dan tegen de vangrail terecht te komen. De motorrijder werd van zijn Suzuki gekatapulteerd. De motor reed nog een paar honderd meter verder zonder chauffeur.

Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen van een mugarts. Later werd hij naar het Jessaziekenhuis gebracht. Zijn toestand was kritiek.

Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De linkerrijstrook in de richting van Hasselt werd over een paar honderd meter afgesloten voor alle verkeer. Daardoor was er wat verkeershinder. (mm)

