Gingelom

Hij heeft dan wel een kleine omweg nodig gehad om het te beseffen, maar Kim (30) heeft in Boer zkt vrouw met heel zijn hart voor Emi (23) gekozen. De aardappelboer uit Gingelom en de Aalsterse zijn negen maanden samen. “We zijn opgelucht dat iedereen het nu weet, want het voelde precies alsof we een affaire hadden.”