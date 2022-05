Charles Leclerc slikt opgave door: “De positieve zaken zijn belangrijker”

Leclerc: “Het gebeurde zonder enige waarschuwing en er was niets dat ik kon doen. Ik focus op de positieve zaken en zo zijn er veel: mijn snelheid in de kwalificaties, mijn tempo in de race en de bandenslijtage, die veel beperkter was dan in de vorige races.”

Leclerc stond van bij de start van het seizoen op kop, maar is door deze opgave de leiding kwijt. “Ik weet het, maar dat is oké. Het belangrijkste is dat de prestaties goed zijn. Hopelijk komt er een beter resultaat uit de bus in mijn thuisrace”, kijk hij vooruit naar de GP van Monaco, die volgende week al plaatsvindt. (mc)