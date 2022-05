Antwerp kan dan toch nog winnen: Michael Frey bezorgt Great Old de zege op het veld van Union

Een typische eindeseizoenswedstrijd: beter kan de overbodige confrontatie tussen Union en Antwerp niet gedefinieerd worden. Beide ploegen speelden enkel nog voor de eer, en dat was er aan te zien. En ook de felle zon zorgde ervoor dat het spel op het veld niet al te denderend was. Voor de wedstrijd sprong één iemand alvast wel in het oog: Damien Marcq. De 33-jarige middenvelder van Union verscheen met fluo-blauwe haren aan de aftrap: het resultaat van een verloren weddenschap?

Het feit dat er voor de rest weinig te beleven viel in het Dudenpark, staat ons toe even stil te staan bij de thuisploeg: wie blijft, wie vertrekt? Voor Deniz Undav en Kaoru Mitoma, die na dit seizoen richting Brighton trekken, was het al zeker de laatste wedstrijd voor de Unionisten. En reken daar ook maar Casper Nielsen bij: de Deen wil hogerop om in december toch kans te maken op een selectie bij de Deense nationale ploeg voor het WK voetbal.

© BELGA

Bij Antwerp was het dan weer de laatste wedstrijd van coach Brian Priske: de Nederlander Mark van Bommel staat namelijk klaar om hem op te volgen.

Saaie eerste helft

De eerste helft kan makkelijk samengevat worden: Lapoussin kwam langs Brusselse zijde het dichtst bij een treffer, maar de international van Madagaskar mikte over de kooi van Butez. Ook aan de overkant kregen we één echte kans te zien in de eerste helft: Abdoulaye Seck verscheen alleen voor Moris, maar schoot te centraal. Een belangrijke redding van Moris voor het clean sheet klassement.

En ja, naast dat clean sheet klassement was er nog een reden waarom deze wedstrijd wél interessant was: de strijd om de Gouden Stier. Frey moest wel drie doelpunten goedmaken op Undav, en dat was er vroeg in de tweede helft aan te zien: de Zwitser kon de ingevallen Benson helemaal alleen op Moris afsturen, maar koos voor eigen succes. Het leverde Antwerp slechts een corner op.

© BELGA

Het was het begin van een aangenaam openingskwartier, waarin ook Union eigenlijk altijd had moeten scoren. Loïc Lapoussin hoefde het leer maar in doel te duwen, maar hij mikte onbegrijpelijk op de lat.

Uiteindelijk waren het toch de bezoekers die op voorsprong kwamen: Benson bediende Frey, die het met een heerlijk hakje afmaakte. De jacht op Undav was ingezet, al kwam de Zwitser uiteindelijk niet verder dan dat ene doelpuntje.

Union probeerde nog wel een puntje uit de brand te slepen, maar het was allemaal wat te slapjes. Undav liet in het absolute slot nog wel de gelijkmaker liggen, maar de Duitse Turk mikte zijn kopbal naast. Maar vergis u niet: het zal de Brusselse fans en spelers er niet van weerhouden later op de avond een stevig feestje te bouwen. De spelers en staf worden gehuldigd, en er staan ook enkele DJ’s op het programma. En het bier, dat zal ook niet ontbreken. Union sluit een schitterend seizoen dan wel af met een valse noot, maar niemand zal er om malen. L’Union fait la fête.