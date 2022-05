Nog één keer terugblikken in ‘Liefde voor muziek’: “We mochten niet laten merken dat we elkaar kenden”

Er worden door Camille, Piet Goddaer ofwel Ozark Henry, Margriet Hermans, Koen Buyse van Zornik, Pat Krimson & Loredana van 2 Fabiola, Suzan & Freek en Davina Michelle niet alleen herinneringen opgehaald aan de muziek. Camille en Loredana mogen eindelijk vertellen hoe het was om hun vriendschap uit The masked singer verborgen te houden. “De opnames vielen net na The masked singer”, zegt Loredana. “We mochten niet laten merken dat we elkaar goed kenden. We hebben zelfs afgesproken hoe we zouden reageren als we elkaar voor het eerst zouden zien op de luchthaven.” Hun band is door het muziekprogramma alleen maar hechter geworden.

Ook herinneringen aan de wijn in Frankrijk zitten nog zeemzoet in het geheugen. Al moet Pat Krimson wel iets bekennen aan zijn Loredana, aan wie hij had beloofd om zich wat in te houden. (eadp)