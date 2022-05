Nafi Thiam gematigd tevreden met seizoensopener in Lokeren: “Heb me geen moment echt goed gevoeld”

Nafi Thiam opende zondag haar seizoen met een 100 meter horden in 13.58, 24 honderdsten boven haar persoonlijk record. De tweevoudige olympische kampioene kon leven met de chrono, maar de benen waren niet super. “Ik heb me op geen enkel moment echt goed gevoeld”, zei ze na afloop.

Thiam kreeg de voorbije maanden af te rekenen met rugproblemen. Die zijn nu al beter onder controle, maar nog niet verdwenen. “Op de horden vormt die rug niet echt een probleem, al voel ik hem wel. Vooral bij het springen doet de rug moeilijk”, vertelt ze. “Het is niet iets wat binnen een paar maanden opgelost zal zijn. Het wordt een langetermijnverhaal. Het is een gelijkaardig probleem als in Tokio, maar dan nog wat erger.”

Ondanks de moeilijke aanloop blijft de tweevoudige olympische kampioene toewerken naar het WK atletiek midden juli in Eugene. “Ik moet het doen met het lichaam waar ik momenteel over beschik”, beseft ze. “Sommige zaken gaan super op training, bij andere dingen voel ik dat ik met achterstand kamp. Maar mijn doelen aanpassen, dat wil ik nu nog niet doen. Daar is het nog veel te vroeg voor. Mijn ambitie blijft om op het WK in Eugene in topvorm te zijn.”